 

Футбольный клуб из Красноярска впервые в истории получил шанс попасть в Премьер-лигу

 15 мая, 13:39
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Футбольный клуб из Красноярска впервые в истории получил шанс попасть в Премьер-лигу
Андрей Тихонов (слева), фото предоставлено пресс-службой ФК «Енисей»

Красноярский футбольный клуб «Енисей» впервые в своей истории получил возможность пройти в высшую российскую лигу через стыковые матчи, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из сообщения пресс-службы клуба.

За один тур до конца сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) красноярцы, победив «Тюмень» со счётом 1:0, гарантировали себе в турнирной таблице третье или четвёртое место. Этот результат стал лучшим за все годы существования «Енисея» и дал право по окончанию первенства сыграть с кем-то из аутайдеров Премьер-лиги и в случае победы занять его место в высшем дивизионе.

Стыковых матчей для красноярцев будет два — домашний и на выезде, они пройдут соответственно 25 и 28 мая. «Енисею» предстоит сыграть против одной из пяти команд Премьер-лиги — «Оренбурга», тульского «Арсенала», махачкалинского «Анжи», екатеринбургского «Урала» или самарских «Крыльев Советов». По словам тренера сибирской команды Андрея Тихонова, ни один из этих соперников не выглядит для его команды предпочтительным.

«Какая разница, с кем играть? Наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из РФПЛ, даже из нижней части таблицы, она лучше или на уровне первых команд ФНЛ», — пояснил Тихонов.

Стоит отметить, что по итогам футбольного сезона гарантированно перейдут из ФНЛ в Премьер-лигу московское «Динамо» и новгородское «Тосно», занявшие первое и второе места в своём дивизионе. В стыковые матчи вместе с «Енисеем» может пробиться либо «СКА-Хабаровск», либо «Тамбов», либо «Спартак-2».

Напомним, 13 мая две красноярских регбийных команды «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» разыграли между собой в Шотландии европейский кубок «Континентальный Щит». Убедительную победу со счётом 38:8 одержал «Енисей-СТМ».

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