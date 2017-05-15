 

Физрук избил старшеклассника за нарушение дресс-кода в Туве

 15 мая, 15:14
подходящие темы
Физрук избил старшеклассника за нарушение дресс-кода в Туве
Фото с сайта top68.ru

Бывший замдиректора по воспитательной работе избил и придушил ученика 11-класса за опоздание и явку без школьной формы, суд назначил 400 часов обязательных работ, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Тыва.

Прокурор Сут-Хольского района Республики Тыва добился наказания за рукоприкладство при воспитательной работе с детьми. По данным прокуратуры замдиректора и учитель физкультуры ОУ «Суг-Аксынская СОШ» Чойган Дензин 21 апреля 2016 года избил ученика 11-класса, опоздавшего на пять минут к началу первого урока.

Ученик не надел школьную форму и опоздал на урок, что стало поводом для разбирательств. Согласно материалам дела Чойган Дензин завёл школьника в кабинет вахты и дважды ударил ребром ладони по шее, затем притянул голову ребёнка за волосы и стал душить двумя руками, при этом был потерпевшего головой об стену. Вскоре на шум пришли учителя и Дензин прекратил преступные действия.

Затем педагог грубо приказал опоздавшему выйти из школы, завёл в заброшенное здание и продолжил избиение тем же способом, утверждают в надзорном ведомстве. Полиция возбудила дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего».

На момент совершения преступления Дензин нёс ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, за соблюдение прав и свобод учеников школы, подчеркнули в прокуратуре.

Притом, в своей научной работе " Использование здоровьесберегающих технологий на уроках" Дензин Чойган цитировал педагогический принцип «Не навреди!». «Все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя», — поясняет бывший учитель физкультуры на сайте nsportal.ru.

Согласно правилам на сайте Суг-Аксынской школы «одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение обучающегося к себе и к обществу. Не рекомендуется: ношение вызывающей одежды ярких цветов, излишне открытой, подчеркивающей принадлежность к какому-либо молодежному или общественному движению; яркий макияж, экстремальный цвет волос».

Мировой судья Сут-Хольского района Республики Тыва признал Чойгана Дензина виновным и назначил 400 часов обязательных работ. Суд также запретил заниматься педагогической деятельностью в течении трёх лет.

Напомним, дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске.В заявлении также указано, что была ещё одна жертва и подобные «детские игры» происходят не в первый раз.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.
 24 апреля, 12:57 • статья

Как носить бомбер: 12 актуальных образов

Эксперт в области моды Оксана Кихтенко рассказывает на Сиб.фм о том, как униформа пилотов бомбардировщиков-штурмовиков превратилась в модный тренд на разные случаи жизни.
 23 марта, 11:29 • интервью

«Надежда»: дом за красным железным забором

Для женщин с детьми, по разным причинам оставшихся без крыши над головой, в Новосибирске создан кризисный центр «Надежда». Корреспондент Сиб.фм побывал в этом центре и поговорил с его обитателями.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
присоединяйтесь!
    