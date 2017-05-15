Физрук избил старшеклассника за нарушение дресс-кода в Туве

Бывший замдиректора по воспитательной работе избил и придушил ученика 11-класса за опоздание и явку без школьной формы, суд назначил 400 часов обязательных работ, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Тыва.

Прокурор Сут-Хольского района Республики Тыва добился наказания за рукоприкладство при воспитательной работе с детьми. По данным прокуратуры замдиректора и учитель физкультуры ОУ «Суг-Аксынская СОШ» Чойган Дензин 21 апреля 2016 года избил ученика 11-класса, опоздавшего на пять минут к началу первого урока.

Ученик не надел школьную форму и опоздал на урок, что стало поводом для разбирательств. Согласно материалам дела Чойган Дензин завёл школьника в кабинет вахты и дважды ударил ребром ладони по шее, затем притянул голову ребёнка за волосы и стал душить двумя руками, при этом был потерпевшего головой об стену. Вскоре на шум пришли учителя и Дензин прекратил преступные действия.

Затем педагог грубо приказал опоздавшему выйти из школы, завёл в заброшенное здание и продолжил избиение тем же способом, утверждают в надзорном ведомстве. Полиция возбудила дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего».

На момент совершения преступления Дензин нёс ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, за соблюдение прав и свобод учеников школы, подчеркнули в прокуратуре.

Притом, в своей научной работе " Использование здоровьесберегающих технологий на уроках" Дензин Чойган цитировал педагогический принцип «Не навреди!». «Все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя», — поясняет бывший учитель физкультуры на сайте nsportal.ru.

Согласно правилам на сайте Суг-Аксынской школы «одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение обучающегося к себе и к обществу. Не рекомендуется: ношение вызывающей одежды ярких цветов, излишне открытой, подчеркивающей принадлежность к какому-либо молодежному или общественному движению; яркий макияж, экстремальный цвет волос».

Мировой судья Сут-Хольского района Республики Тыва признал Чойгана Дензина виновным и назначил 400 часов обязательных работ. Суд также запретил заниматься педагогической деятельностью в течении трёх лет.

Напомним, дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске.В заявлении также указано, что была ещё одна жертва и подобные «детские игры» происходят не в первый раз.