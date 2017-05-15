 

Наркополицейский в Забайкалье обвинён в сбыте марихуаны для провокации

 15 мая, 20:19
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Наркополицейский в Забайкалье обвинён в сбыте марихуаны для провокации
Фото с сайта globallookpress.com

Бывший сотрудник Госнарконтроля в Забайкальском крае предстанет перед судом в фальсификации уголовных дел и сбыте наркотиков — по версии следствия, мужчина продавал марихуану, чтобы затем ловить её потребителей, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из сообщения региональной прокуратуры.

На момент совершения вменяемых ему в вину преступлений обвиняемый работал в Карымском районе оперуполномоченным местного отдела Госнарконтроля. С 2014 по 2015 год мужчина, для повышения показателей в работе и создания видимости активной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сбывал партии марихуаны жителю посёлка Дарасун. Тот, в свою очередь, употреблял наркотики сам или совместно с другими жителями посёлка, которые затем становились фигурантами уголовных дел.

По сфальсифицированным материалам были возбуждены уголовные дела в отношении трёх жителей Карымского района, впоследствии все они были осуждены за незаконный оборот наркотических средств. Пересмотр приговоров в отношении этих осужденных будет возможен после решения суда в деле, возбуждённом против сотрудника Госнаркоконтроля. Следствие не исключает, что у уже уволенного из правоохранительных органов мужчины были коллеги-подельники.

Бывший наркополицейский обвинён сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ: по пункту «в» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий гражданам», пунктам «б» и «г» части 4 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере с использованием служебного положения» и части 4 статьи 303 «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в январе 2014 года в Новосибирске были арестованы пятеро сотрудников Госнаркоконтроля и полиции, которые обвинялись в хранении 20 килограммов героина, а также в том, что все они для улучшения показателей работы участвовали в фальсификации уголовных дел, подбрасывая подозреваемым наркотики.

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