Новосибирские прокуроры раскрыли миллионные доходы

Выше всего доходы у новосибирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях — 3,4 млн рублей, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из информации, размещённой на сайте ведомства.

В открытый доступ выложены данные о доходах и собственности прокуроров Новосибирской области. Госслужащие отчитались также и за доходы своих законных супругов.

Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев за 2016 год задекларировал доход размером в 3,1 млн рублей. В 2015 году он получил на 800 тысяч больше. Во владении Фалилеева Toyota Highlander и земельный участок площадью 800 квадратных метров. У его супруги во владении подземный гаражный бокс, она заработала за год 576 тысяч рублей.

Примерно на 800 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году, заработал и прокурор Новосибирска Денис Ференец, его доход за 2016 год составил 1,5 млн рублей. Исходя из отчётной документации, Ференец располагает земельным участком (около 1,4 тысячи квадратных метров) и недостроенным объектом площадью 6,6 квадратных метров. Супруга прокурора за подотчётный год поучила 851 тысячу рублей, собственности за ней не значится.

Больше всех — 3,4 млн рублей — задекларировал новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых. Его доходы наоборот выросли с 2015 года, тогда он получил около 3 млн рублей. В собственности у него автомобиль Хонда и доля в квартире — 65,2 квадратных метров. Вторая доля принадлежит его жене, также она владеет земельным участком и гаражным боксом. Её доход составил 1,8 млн рублей. В общем владении у супругов Рябых числится квартира 23,7 квадратных метров.

Напомним, в апреле мы узнали, что директор новосибирского Горводоканала получает в месяц около 200 тысяч рублей.