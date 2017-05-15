 

Новосибирский студент заявил права на «Вопперный театр» Burger King

 15 мая, 19:22
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Новосибирский студент заявил права на «Вопперный театр» Burger King
Фото и скриншоты Артёма Старостина для Сиб.фм

Новосибирский студент РАНХиГС обвинил мировую корпорацию в присваивании идеи своей инсталляции «Вопперный театр», свой арт-объект он выставлял почти год назад, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм от автора «Вопперного театра» Артёма Старостина.

Генеральный директор Burger King в России предложил превратить символ Новосибирска в популярный бургер. Топ-менеджер мировой корпорации якобы обратился с рекламным предложением к директору НОВАТА Владимиру Кехману и пообещал 5 млн рублей за рекламу.

В редакцию Сиб.фм обратился студент Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Артём Старостин. Он подготовил официальное письмо к представителям Burger King в России с обвинениями в использовании его идеи и выслал электронную копию в редакцию Сиб.фм.

«Транснациональная корпорация ворует идеи», — утверждает в письме Артём Старостин. В доказательство он приводит скриншоты публикаций из соцсетей Instagram и «ВКонтакте», из которых следует, что его арт-объект «Вопперный театр» был выставлен в галерее современного искусства 2SoMA в мае 2016 года. Сиб.фм писал об этой выставке «Себяшка/Somaстрел», однако наибольшее внимание привлекли бюсты Ленина, раскрашенные под героев поп-культуры.

«Вполне вероятно, что я тогда немного недооценил свои прогностические возможности, пытаясь пошутить и высмеять наше общество потребления, в котором культура практически полностью девальвировалась, а на смену ей пришли реклама и пелевинские „криэйторы“. В тот момент никто не мог ожидать, что спустя год та же самая корпорация, которая обеспечивала художников не только едой и прекрасным мороженным, но и вдохновением, возьмёт и сворует идею, нагло воспользуется чужой интеллектуальной собственностью», — написал Артём Старостин.

Автор официального обращения предлагает решить вопрос в досудебном порядке. В качестве компенсации Артём Старостин надеется получить месячный безлимитный абонемент на мороженное «Твикс», «которое завораживающе льётся из холодильников «Короля Бургеров».

«Если я придумал пиар-концепцию для „Бургер Кинга“ на год раньше, чем это сделали ваши „криэйторы“, то какой от них смысл? Да и за такого рода „заимствование“ идей обычно полагается компенсация», — считает Артём Старостин.

Напомним, что 15 мая 2017 года новосибирские СМИ опубликовали новость о рекламном предложении к директору НОВАТа Владимиру Кехману. Позже пресс-служба компании НОВАТ разослала пресс-релиз, в котором назвала предложение Burger King «вбросом» и прокомментировала, что никакого письма в НОВАТ компания не направляла.

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