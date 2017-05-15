 

Паводковые воды в Алтайском крае начали отступать от жилых домов

 15 мая, 12:45
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Паводковые воды в Алтайском крае начали отступать от жилых домов
Фото натальи пугаевой из архива Сиб.фм

Талые и грунтовые воды, подтопившие в начале апреля несколько десятков домов в городе Рубцовске Алтайского края, понемногу стали отступать; в район направлены 200 спасателей и курсантов для устранения последствий паводка, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

В зоне подтопления всё ещё остаются 59 частных жилых домов и приусадебных участков. В период с 13 по 14 мая вода ушла из 21 частного подворья. Для того, чтобы ускорить отход талых и грунтовых вод, в городе прорыты два отводных канала и задействован канал водооросительной системы. Спасатели и сотрудники местных коммунальных служб не только непрерывно откачивают воду из жилого сектора, но и расчищают придомовые территорий по заявкам граждан.

«Паводковая обстановка в крае стабильная, уровни воды в реках значительно ниже предельных отметок. Грунтовые воды, которые 7 апреля в результате активного снеготаяния подтопили приусадебные участки и жилые дома, медленно отступают», — говорится в сообщении СРЦ МЧС.

Среди спасателей, вылетевших на Алтай, 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра из Новосибирской области и 100 курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии из Красноярского края.

Напомним, 12 мая в Первомайском районе Новосибирска восемь дачных участков оказались подтоплены паводковыми водами. Угрозой подтопления дач возникла и в Советском районе города.

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