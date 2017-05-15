Полиция задержала угонщика лошади с жеребёнком в Забайкальском крае

Злоумышленник похитил конную телегу, лошадь и жеребёнка в селе Бутунтай Алек-Заводского района, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра МВД по Забайкальскому краю.

В ночь с 13 на 14 мая во двор владельца гужевого транспортного средства проник похититель и увёл телегу и двух животных. Утром потерпевший обратился в полицию, пропажу сотрудники полиции нашли оперативно. По подозрению в краже задержан житель села Вершино-Шахтаминское. Колёсное и копытное имущество стражи порядка возвратили владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в марте тувинский ковбой попал в тюрьму за попытку угнать табун со стрельбой.