 

Полиция задержала угонщика лошади с жеребёнком в Забайкальском крае

 15 мая, 08:31
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Полиция задержала угонщика лошади с жеребёнком в Забайкальском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Злоумышленник похитил конную телегу, лошадь и жеребёнка в селе Бутунтай Алек-Заводского района, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра МВД по Забайкальскому краю.

В ночь с 13 на 14 мая во двор владельца гужевого транспортного средства проник похититель и увёл телегу и двух животных. Утром потерпевший обратился в полицию, пропажу сотрудники полиции нашли оперативно. По подозрению в краже задержан житель села Вершино-Шахтаминское. Колёсное и копытное имущество стражи порядка возвратили владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в марте тувинский ковбой попал в тюрьму за попытку угнать табун со стрельбой.

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