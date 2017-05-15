Рыцари сразятся на молодёжном фестивале ZNАКИ в Новосибирске

На IX Сибирском фестивале молодёжных субкультур ZNАКИ в Новосибирске пройдут рыцарский турнир любителей исторических реконструкций и мастер-класс по фаер-шоу, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из сообщения пресс-службы Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

3 июня в 16:00 на площади перед театром «Глобус» состоится IX Сибирский фестиваль молодёжных субкультур ZNАКИ.

В рамках фестиваля пройдёт парад костюмов поклонников комиксов, кино и японской мультипликации (косплей), соревнование рэп-исполнителей в жанре уличного фристайла, рыцарский турнир любителей исторических реконструкций и ролевых игр. Желающие смогут освоить новые навыки на мастер-классах по фаер-шоу и ножевому бою. Кроме того, на интерактивных площадках можно будет сыграть в американский футбол и настольные игры.

Одна из основных идей организаторов — объединить творческих молодых людей идеей толерантности и интереса друг к другу. В фестивале традиционно примут участие различные молодёжные движения. Организует ZNAKИ театр «Глобус» при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска.

На главной сцене фестиваля выступят музыкальные группы Missed, Dark Day, Just So Story, Bourbon Blood, Red Sunset, Colorless, «Дальше в лес» и «Аптека». В завершение праздника команда De Igne покажет фаер-шоу.

Стоит отметить, что организаторы объявили для участников фестиваля ограничения в возрастной категории — 16+.

Напомним, в июне 2015 года в Новосибирске прошёл молодёжный флешмоб «Яркая Россия», приуроченный к празднику — Дню России.