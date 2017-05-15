 

Школьник провалился в заброшенную угольную шахту в Хакасии

 15 мая, 17:06
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Школьник провалился в заброшенную угольную шахту в Хакасии
Фото с сайта globallookpress.com

В Черногорске спасатели вытащили школьника из вентиляционного колодца угольной шахты, куда он упал из-за обрушения грунтового козырька, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Хакасии.

Утром 15 мая около 9-го посёлка в Черногорске трое школьников лазили на неохраняемой территории. Один из подростков упал в шахту вместе с обрушенным грунтовым козырьком. Глубина падения составила 12 метров.

Его друзья сразу вызвали спасателей. На место происшествия приехали спасатели, пожарные и бригада скорой помощи.

«Стены постоянно осыпаются, на дне много обломков конструкций, а тут ещё угольная взвесь в воздухе... Парню очень повезло, при падении он ничего не зацепил и приземлился на мягкую земляную насыпь», — приводятся в сообщении слова спасателя Ивана Горлова.

Спасатели, спустившись вниз, оказали первую помощь пострадавшему. Соорудив подъёмное устройство, они вытащили школьника на поверхность и передали врачам скорой помощи. На спасательную операцию ушло чуть больше часа.

Напомним, что в феврале 2017 года спасатели МАСС вытащили 11-летнего мальчика из шахты заброшенного дома.

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