Томские учёные создали 3D-принтер для космоса

Томские учёные создали прототип 3D-принтера для печати крупных металлических деталей, такие принтеры предполагают использовать в ракетно-космической и атомной отраслях, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Прототип первого подобного в России 3D-принтера томские физики создали для печати крупных металлических деталей. Устройство может изготавливать изделия любой формы объёмом до трёх кубометров и массой до одной тонны.

Такие принтеры предполагают использовать в ракетно-космической и атомной отраслях, а также в труднодоступных районах Земли и на лунных станциях. Об этом сообщил председатель совета директоров Научно-производственной компании «Томские электронные технологии» Григорий Семёнов.

Крупнейшие авиастроительные компании уже давно используют 3D-принтеры в своём производстве. Томское изобретение существенно отличается от существующих аналогов: металл в новом принтере подаётся не в виде порошка, а в виде проволоки. Такой метод позволяет увеличить скорость производства более чем в 20 раз.

«Если пофантазировать, то в условиях развития на Луне нужно иметь только принтер и моток проволоки, чтобы „выращивать“ любые изделия. Или в глухой забытой деревне стоит принтер: туда отправить по электронной почте файл, распечатать по нему велосипед — и почтальон на нём будет ездить», — рассказал Семёнов.

В разработке принтера принимают участие ракетно-космическая корпорация «Энергия», научно-производственная компания «Томские электронные технологии», Институт прочности и материаловедения СО РАН и Томский политехнический университет. Презентуют его на форуме молодых учёных U-NOVUS-2017 в Томске.

Напомним, что в 2016 году Томский политехнический университет участвовал в создании первого в мире спутника, детали которого напечатаны на 3D-принтере.