 

Торопившийся на митинг депутат сбил полицейского 9 мая в Бурятии

 15 мая, 15:41
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Торопившийся на митинг депутат сбил полицейского 9 мая в Бурятии
Фото Алёны Мартыновой

Следователи возбудили уголовное в дело в отношении депутата Народного Хурала Республики Бурятия Сергея Мезенина, который, торопясь на митинг в День Победы, сбил сотрудника ДПС, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из сообщения регионального следственного комитета.

По данным следствия, 9 мая 2017 года депутат Мезенин торопился на митинг из Улан-Удэ в Прибайкальский район. Участок дороги по улице Борсоева оказался перекрыт в связи с празднованием Дня Победы.

Мезенин потребовал пропустить его через ограждение, ссылаясь на исполнение представительских функций. Когда сотрудник ДПС отказался и преградил автомобилю дорогу, депутат продолжил движение и сбил полицейского.

В отношении Сергея Мезенина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Следствие ещё не закончено. На данный момент проводятся проверки, устанавливается картина происшествия.

Напомним, в 2015 году в Иркутске полицейский погиб в результате ДТП. Виновницей происшествия тогда оказалась Юлия Киселева — дочь депутата Госдумы Жанны Есевой.

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