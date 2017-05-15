Власти закроют для парковки двор в центре Новосибирска

Остановка транспортных средств будет под запретом с 10 июня между домами № 18а на улице Свердлова и № 7/1 на улице Сибревкома, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Эти меры приняты для облегчения проезда спецтехники, в релизе сообщается, что таким образом мэрия удовлетворила обращение организаций. Знаки «Остановка запрещена» установят от улицы Ипподромской до парковочных карманов.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться указаниями знаков и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, до 16 мая ограничено движение транспорта на участке ул. Писарева в районе у дома № 4. В связи с проведением МУП «Горводоканал» аварийных работ по ремонту водопровода проезжая часть сужена на восемь метров.

Напомним, с 1 июня власти частично закроют для парковки улицу Станционную в Новосибирске.