 

Житель Барнаула раскопал в лесу Сталина

 15 мая, 14:35
подходящие темы
Житель Барнаула раскопал в лесу Сталина
Памятник Сталину в Москве, фото с сайта globallookpress.com

Разбитый бетонный памятник советскому вождю Иосифу Сталину раскопал в лесу житель Барнаула Андрей Кузнецов, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из телесюжета ГТРК «Алтай».

Торчащие из земли фрагменты памятника Кузнецов обнаружил ещё осенью 2016 года, кода прогуливался в гористой местности на окраине Барнаула в районе коттеджных посёлков. Весной мужчина решил прийти на то же место с лопатой и, постепенно доставая из земли куски бетона, понял, что наткнулся на разбитый и закопанный памятник Сталину.

«Галифе, сапоги, френч. Уже тогда у меня (мелькнула мысль — прим. Сиб.фм): „Сталин!“. Когда я лицо достал и посмотрел, действительно — усы, всё, вот оно лицо. Да! Сталин! Возбуждению моему не было предела!», — поделился впечатлениями с журналистами Андрей Кузнецов.

Рядом с фрагментами памятника он обнаружил в земле следы костровища и предположил, что на этом месте сжигалась какая-то документация. Ещё одно предположение автора находки — памятник был закопан в 1950-1960-годы, когда в СССР велась борьба с культом личности и по всей стране сносили монументы умершему вождю. В настоящее время барнаулец намерен выяснить, не является ли найденный им памятник одним из тех, которые стояли в центре Барнаула, а после он собирается реконструировать изваяние.

Журналисты ГТРК «Алтай» отмечают, что в середине XX века в Барнауле стояло несколько памятников Сталину. Советский вождь и сам бывал в городе в январе 1928 года ,чтобы лично решить проблему насильственного сбора зерна у крестьян. Визит не освещался в прессе, Сталин прибыл ночным поездом из Новосибирска и провёл на Алтае всего два дня, совещаясь с местными властями и призывая их к жёстким мерам. После его отъезда в местных газетах началась кампания по раскулачиванию.

Напомним, в апреле стало известно, что новосибирская мэрия не нашла в городе места для установки бюста Иосифа Сталина — монумент был изготовлен почитателями советского вождя. Сообщалось, что чиновники были намерены провести опрос жителей Новосибирска, чтобы выяснить их отношение к размещению этого бюста.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20 апреля, 16:02 • статья

Десять баек: Травкин травит

Кинооператор Борис Травкин — о том, зачем с камерой бегать по бурелому, как выращивать кукурузу на Крайнем Севере и выпекать вкусный хлеб на теплоходе во время ледостава.
 10 апреля, 15:29 • статья

Cибирское золото: легенды и мифы

Золотая лихорадка началась не в Калифорнии и не на Аляске, а в Сибири. Discovery Channel специально для Сиб.фм взялся покопаться в тайнах и мифах сибирского золота.

От «Калевалы» к Колывани

 6 апреля, 15:00 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
присоединяйтесь!
    