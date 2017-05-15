Житель Барнаула раскопал в лесу Сталина

Разбитый бетонный памятник советскому вождю Иосифу Сталину раскопал в лесу житель Барнаула Андрей Кузнецов, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из телесюжета ГТРК «Алтай».

Торчащие из земли фрагменты памятника Кузнецов обнаружил ещё осенью 2016 года, кода прогуливался в гористой местности на окраине Барнаула в районе коттеджных посёлков. Весной мужчина решил прийти на то же место с лопатой и, постепенно доставая из земли куски бетона, понял, что наткнулся на разбитый и закопанный памятник Сталину.

«Галифе, сапоги, френч. Уже тогда у меня (мелькнула мысль — прим. Сиб.фм): „Сталин!“. Когда я лицо достал и посмотрел, действительно — усы, всё, вот оно лицо. Да! Сталин! Возбуждению моему не было предела!», — поделился впечатлениями с журналистами Андрей Кузнецов.

Рядом с фрагментами памятника он обнаружил в земле следы костровища и предположил, что на этом месте сжигалась какая-то документация. Ещё одно предположение автора находки — памятник был закопан в 1950-1960-годы, когда в СССР велась борьба с культом личности и по всей стране сносили монументы умершему вождю. В настоящее время барнаулец намерен выяснить, не является ли найденный им памятник одним из тех, которые стояли в центре Барнаула, а после он собирается реконструировать изваяние.

Журналисты ГТРК «Алтай» отмечают, что в середине XX века в Барнауле стояло несколько памятников Сталину. Советский вождь и сам бывал в городе в январе 1928 года ,чтобы лично решить проблему насильственного сбора зерна у крестьян. Визит не освещался в прессе, Сталин прибыл ночным поездом из Новосибирска и провёл на Алтае всего два дня, совещаясь с местными властями и призывая их к жёстким мерам. После его отъезда в местных газетах началась кампания по раскулачиванию.

Напомним, в апреле стало известно, что новосибирская мэрия не нашла в городе места для установки бюста Иосифа Сталина — монумент был изготовлен почитателями советского вождя. Сообщалось, что чиновники были намерены провести опрос жителей Новосибирска, чтобы выяснить их отношение к размещению этого бюста.