Житель Новосибирской области ответит в суде за оскорбление полицейского

В Новосибирской области 30-летнего жителя села Кыштовки обвиняют в оскорблении сотрудника полиции и применении к нему насилия, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области 15 мая.

Прокурор Кыштовского района Евгений Пирожков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Кыштовка. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статьи 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, 17 февраля 2017 года обвиняемый совершил ДТП на улице Целинной в селе Кыштовке и скрылся с места происшествия. В это время инспектор ДПС патрулировал село на предмет пьяных водителей. Он задержал нарушителя и доставил его в отделении полиции. Задержанный мужчина, по данным следствия, оскорбил сотрудника полиции и ударил его кулаком по правой руке и в грудь. Кто был виновен в ДТП, в сообщении не говорится.

Мужчина признал свою вину. Прокурор направил уголовное дело в Венгеровский районный суд Новосибирской области.

Напомним, в апреле 2017 года жительница Красноярского края обругала сотрудника полиции и попала под следствие.