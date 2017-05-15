 

Житель Новосибирской области ответит в суде за оскорбление полицейского

 15 мая, 18:16
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Житель Новосибирской области ответит в суде за оскорбление полицейского
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирской области 30-летнего жителя села Кыштовки обвиняют в оскорблении сотрудника полиции и применении к нему насилия, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области 15 мая.

Прокурор Кыштовского района Евгений Пирожков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Кыштовка. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статьи 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, 17 февраля 2017 года обвиняемый совершил ДТП на улице Целинной в селе Кыштовке и скрылся с места происшествия. В это время инспектор ДПС патрулировал село на предмет пьяных водителей. Он задержал нарушителя и доставил его в отделении полиции. Задержанный мужчина, по данным следствия, оскорбил сотрудника полиции и ударил его кулаком по правой руке и в грудь. Кто был виновен в ДТП, в сообщении не говорится.

Мужчина признал свою вину. Прокурор направил уголовное дело в Венгеровский районный суд Новосибирской области.

Напомним, в апреле 2017 года жительница Красноярского края обругала сотрудника полиции и попала под следствие.

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