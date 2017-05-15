Житель Омска продаёт кота-целителя за 3 млн рублей

Житель Омска за 3 млн рублей продаёт кота Борюсика, которого называет целебным и специализирующимся на сердечных заболеваниях, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Avito.

Продавец обещает, кот снимет напряжение и усталость. «Британец» никогда не мяукает, а только ворчит, если голоден. Также ворчание можно услышать, если кота отвлекать от очищения ауры в доме.

«Борюсик является 100% целителем. Кошки и коты с недлинной плюшевой шубкой (британские) „специализируются“ по сердечным заболеваниям», — говорится в объявление.

Собственник указывает, что если регулярно гладить Борюсика, то он излечит болезни миокарда и энокарда, пороки сердца, а также многие другие заболевания.

Помимо кота продавец предлагает электрические плиты и пакет летних вещей.

Напомним, что 5 мая житель Омска выставил на продажу фигуру слона, приносящего удачу за 3,5 млн рублей.