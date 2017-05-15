 

Жительница Забайкальского края пошла под суд за неуплату алиментов сыну

 15 мая, 16:45
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Жительница Забайкальского края пошла под суд за неуплату алиментов сыну
Фото с сайта globallookpress.com

Суд приговорил жительницу Забайкальского края к 10 месяцам исправительных работ за долги по алиментам несовершеннолетнему сыну, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы прокуратуры по Забайкальскому краю Анатолий Усков 15 мая.

Мировой судья признал жительницу Хилокского района Забайкальского края виновной по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно»). Задолженность по алиментам составила более 34 тысяч рублей.

В октябре 2016 года суд уже привлекал подсудимую к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Ей был назначали арест на 10 суток. После этого мать не пыталась устроиться на работу, чтобы помочь своему сыну.

Анатолий Усков пояснил корреспонденту Сиб.фм, что мальчик воспитывается в детском доме. Суд приговорил подсудимую к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % от заработной платы в доход государства.

«Мальчик содержится за счёт государства, — отметил Усков. — Из того, что мать будет зарабатывать, 10 % она будет отдавать государству, и при этом ещё обязана алименты платить. Если она не трудоустроится, к ней могут быть применены меры заключения под стражу».

Напомним, в ноябре 2014 года жительница Новосибирска получила девять месяцев колонии за то, что не платила алименты троим детям.

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