Автобус по дороге в Барнаул опрокинул «Ниву» на бок под Новосибирском

ДТП с участием заказного автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе М52, пострадавших нет, сообщил корреспонденту Сиб.фм 16 мая сотрудник пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Заказной автобус, направлявшийся в Барнаул, двигался за «Нивой» в сторону Бердска по трассе М52. Возле пешеходного перехода автобус протаранил «Ниву», в результате столкновения отечественный внедорожник опрокинулся на бок. ДТП случилось в 8:30. В пресс-службе сообщили, что пострадавших в аварии нет.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что, по свидетельствам очевидцев, водитель легкового автомобиля сбавил скорость возле пешеходного перехода, а автобус не успел притормозить.

Напомним, в марте автобус протаранил кроссовер в Новосибирске.