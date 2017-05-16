Более 3 тысяч человек требуют дисквалифицировать волейболиста красноярского «Енисея»

Более трёх тысяч человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать Алексея Спиридонова, волейболиста красноярского клуба «Енисей» и игрока сборной России, за непристойные предложения активистке Ольге Борисовой, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения петиции на сайте Сhange.org.

Издание «Медуза» сообщило, что 12 мая общественная активистка Ольга Борисова задала пользователям Twitter вопрос о том, где купить вкусный чебурек. На твит отреагировал теннисист Евгений Кафельников, написав, что такие чебуреки есть на даче у его приятеля — волейболиста российской сборной и игрока красноярского клуба «Енисей» Алексея Спиридонова. Ольга Борисова напомнила, что у спортсмена есть жена. После этого в соцсети появился Алексей Спиридонов.

«Соснуть не хочешь на Ленинском проспекте? Или лучше на двоих тебя расписать?», — цитирует издание слова спортсмена.

Ольга Борисова попросила жену Алексея Спиридонова рассказать ему об «уважении к женщине». За девушку вступились тысячи пользователей соцсетей, но не смотря на это спортсмен не извинился перед активисткой а продолжил оскорблять её в личных сообщениях.

Автор петиции Кристина Потупчик отмечает, что в своем микроблоге Алексей Спиридонов написал о том, что Ольга Борисова просто хотела прославиться за его счет.

«Медуза» сообщает, что это не первый скандал участием волейболиста. В 2011 году его отчислили на полгода из сборной и клуба за неоднократные нарушения дисциплины. В 2013 году волейболисты «Факела» утверждали, что Алексей Спиридонов брызгал в них «ядовитой слюной». В 2014 году на чемпионате мира в Польше, Алексей Спиридонов «расстрелял» зрителей из воображаемого оружия.

Ольга Борисова работала в правозащитном проекте «Открытой России» «Помощь политзаключённым». Правозащитница занимается редактированием книги «Riot days» Марии Алёхиной. Также она занимается постановкой «Pussy Riot Theatre: Riot days» по мотивам книги.

«Мы считаем, что подобное поведение является неспортивным, дискредитирует объединяющую и созидательную миссию, позорит волейбольный клуб „Енисей“, игроком которого является Спиридонов, и абсолютно недопустимо для игрока, представляющего Россию на международном уровне», — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции требуют отстранить Алексея Спиридонова до тех пор, пока он не принесёт извинения Ольге Борисовой.

Напомним, что в апреле 2017 года чемпион по борьбе получил разрыв селезёнки в драке с депутатом в Иркутской области.