 

Экспозиция о временах года противостоит дождю и снегу в Новосибирске

 16 мая, 12:02
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Экспозиция о временах года противостоит дождю и снегу в Новосибирске
Фотографии Алексея Гавриленко

Возле кинотеатра «Победа» в Новосибирске компания «Электронный город Бизнес» выставила экспозицию работ уличных художников, каждая из которых посвящена определённому времени года, рассказал корреспонденту Сиб.фм 16 мая руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Электронного города» Дмитрий Мишин.

12 мая на площадке перед входом в кинотеатр «Победа» в Новосибирске появилась экспозиция картин уличных художников. Каждая из конструкций посвящена определённому времени года. В основу выставки легли работы, которые создавались для корпоративного календаря интернет-провайдера «Электронный город Бизнес» на 2017 год.

«У нас появилась идея сделать корпоративный календарь на 2017 год, но не просто календарь с красивыми картинками или девушками, — подчеркнул маркетолог по b2b „Электронного города“ Алексей Гавриленко. — Решение получилось необычным: почему бы не поддержать новосибирских уличных художников, дав им лишь вектор: раскрыть в работах, как они видят и чувствуют времена года».

Трое художников нарисовали по четыре полотна на ПСП и фактурной фанере размером 2×2 метра. Картины художницы Марины Замятиной наполнены эмоциями и красками. Она рисует в основном девушек, а изюминкой её работ является то, что структура материалов и окружающей среды дополняют изображение.

Михаил Климов — мастер тату, что отразилось и на его стиле. Его почерк можно узнать по чётким замкнутым линиям. Алексей Асеев черпает вдохновение в мелочах, которые точно подмечает на улицах города и переносит на свои картины.

«Когда мы ещё только монтировали композиции, люди уже стали подходить и фотографироваться рядом с ними. Многие делали селфи и выкладывали их в Instagram, — отметил Дмитрий Мишин. — Мы даже немного удивились, что к уличному искусству возник такой неподдельный интерес. В ближайшие дни, правда, обещают снег и дождь. Надеемся, что искусство окажется сильнее природной стихии».

Экспозиция работ продлится до конца мая, после чего переместится в другое место — также в центре Новосибирска. Организаторы хотят, чтобы экспозицию увидело больше жителей и гостей города. Дальнейшую судьбу картин пока держат в секрете.

Напомним, корпоративный календарь с работами уличных художников новосибирский провайдер «Электронный город Бизнес» выпустил в январе 2017 года.

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