 

Иркутский губернатор попросил Путина ликвидировать сгоревший посёлок

 16 мая, 08:17
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Иркутский губернатор попросил Путина ликвидировать сгоревший посёлок
Фото с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин по пути из Китая в Москву сделал остановку в Иркутске, где провёл совещание по борьбе с паводками и последствиями крупных пожаров, губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к главе государства с просьбой выделить региону 267 млн рублей на переселение погорельцев, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения правительства области.

Участниками совещания стали министр ЧС Владимир Пучков, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернаторы Бурятии, Якутии и Тюменской области. Открывая совещание Путин отметил, что наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в конце апреля в Иркутской области и Республике Бурятия — в обоих регионах от огня пострадали шесть населенных пунктов и сгорели десятки жилых домов.

«Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, слава богу, не допущена гибель людей. Вот это самое главное, и это хотел бы отметить, — обратился президент к собравшимся.

Путин отметил, что местные власти должны «без лишней бюрократии» провести восстановление всех необходимых документов погорельцев, а главное, «без раскачек и промедления» обеспечить людей новым жильём взамен утраченного.

Сергей Левченко сообщил, что наибольший ущерб был нанесен посёлку Бубновка Киренского района. Там полностью сгорело 59 жилых домов и объекты социально-культурой сферы, без крова остались 313 человек. Часть погорельцев проживает в пунктах временного размещения, часть — у родственников. Жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.

В связи с тем, что большая часть Бубновки была уничтожена огнём, Левченко обратился к президенту и правительству страны с просьбой согласовать закрытие и ликвидацию посёлка. Власти области намерены переселить погорельцев в рабочий посёлок Алексеевск и город Киренск, для этого нужны 190 млн рублей, необходимых для достройки двух уже существующих многоэтажных домов. Всего же региону потребуется 267 млн рублей для приобретения жилья погорельцам, соответствующая просьба уже направлена в правительство РФ.

О мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий пожаров, рассказал и временно исполняющий главы Бурятия Сергей Цыденов. Его коллега из Тюменской области Владимир Якушев остановился на ситуации с паводками, о проблемных вопросах в Якутии рассказал её глава Егор Борисов. В заключение совещания свои задачи перед регионами поставили присутствовавшие федеральные министры. Подводя итоги встречи, Владимир Путин призвал чиновников внимательней относиться к людям, попавшим в беду.

«Все вы понимаете, что людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, с возникшими проблемами, потерявшим по сути дела всё, оставшимся с детьми на руках, инвалидам, пожилым, им не на кого кроме вас надеяться. Поэтому я вас прошу самым внимательным образом к ним отнестись. Больше ничего не требуется, всё остальное у нас с вами есть. Людям нужно внимание. Особо подчеркну: ни один человек не должен быть забытым», — призвал глава государства.

Напомним, через несколько дней после пожара в посёлке Бубновка в Иркутской области стало известно, что местные жители нашли на пепелище магазинный склад с алкоголем и выпили всё спиртное.

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