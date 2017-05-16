 

Кемеровские учёные создали лечебные контактные линзы

 16 мая, 17:03
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Кемеровские учёные создали лечебные контактные линзы
Фото с сайта globallookpress.com

Учёные из Кемеровского госуниверситета создали уникальные лечебные контактные линзы, которые способны бороться с инфекционными заболеваниями и извлекать из глаза кислоты и щёлочи, — узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения «Российской газеты».

Семь лет назад практикующие офтальмологи заказали разработку необычных линз малому иновационному предприятию при КемГУ. Проблема традиционных способов лечения ожогов и инфекций в том, что если доставить в зону поражения лекарство возможно, то устранить сам повреждающий фактор проблематично. Промывание слабо помогает.

«Уникальность наших сорбционных линз в том, что они способны извлекать обжигающие вещества как с поверхности, так и из полости глаза, а также лечат сопутствующие воспалительные и инфекционные заболевания», — рассказала руководитель группы учёных Виолетта Ле.

Инновационные линзы создаются на основе обычных мягких контактных линз, которым придали ионнообменные свойства. Изобретение способно всасывать в себя все нежелательные вещества. Создано четыре модификации линз: для борьбы с кислотными ожогами, поражением щёлочами, веществами неизвестной природы и для лечения инфекций.

Доклинические испытания, которые проводили на кроликах, показали, что разработка помогает сократить сроки лечения в два-три раза.

«Поскольку аналогов нашим линзам нет, необходимо провести их клинические испытания, то есть опробовать разработку на пациентах, — сообщил изданию директор малого инновационного предприятия при КемГУ Валерий Пак. Разрешение на федеральном уровне уже получено, осталось найти инвестора. Следующая стадия — организация мелкосерийного производства, а дальше — выход на серийное. У нас есть предложения из-за рубежа — например, организовать производство готова Латвия. Но не хотелось бы уходить из России, из Кузбасса».

Напомним, что новосибирские учёные придумали способ повысить эффективность лекарств в сотни раз.

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