Лингвист Александр Пиперски расскажет в Новосибирске об искусственных языках

19 мая в Новосибирск в рамках просветительского проекта сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) «Энергия науки» приедет доцент Института лингвистики РГГУ Александр Пиперски, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения новосибирского ИЦАЭ.

Александр Пиперски прочитает две лекции в рамках Городских дней науки-2017. 19 мая в 14:00 в актовом зале Института филологии, массовой информации и психологии НГПУ пройдёт лекция «Откуда берётся языковая норма и нужно ли ей следовать?», а в 19:00 в книжном магазине «Перемен» на улице Орджоникидзе, 43 лингвист расскажет об искусственных языках и представит свою книгу «Конструирование языков: от эсперанто до дотракийского».

20 мая в 17:00 кандидат филологических наук Александр Пиперски поучаствует в научно-популярном ток-шоу «Разберём на атомы» в кабаре-кафе «Бродячая собака». Вместе с ним на сцену выйдут старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Шошин и сотрудник фонотеки Новосибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Коробейников. В этот раз тема ток-шоу — ударные: инструменты в оркестре, нагрузки в физике, гласные в стихосложении.

Финальное событие Городских дней науки-2017 — третий фестиваль научно-популярного кино «Science Short», проводимый ИЦАЭ Новосибирска и кинозалом «Синема». Его участники в течение пяти дней снимают короткометражки (документальные, художественные, анимация, видеоарт), в которых обязательно должны присутствовать три сюжетных элемента — конкретные фраза, предмет, действие. В конкурсе участвуют как и любительские, так и профессиональные работы. Поступило 24 заявки, просмотр фильмов начнётся 21 мая в 18:00 в кинозале «Синема».

Напомним, что в марте новосибирским школьникам рассказали о дороге в космос и хай-теке на Неделе высоких технологий.