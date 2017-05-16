Мужчина упал с ГЭС в Иркутской области и погиб

Мужчина упал с Братской ГЭС и погиб, по предварительной версии следствия, 36-летний местный житель хотел свести счёты с жизнью, сообщил 16 мая корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Братску.

Происшествие со смертельным исходом случилось 13 мая, тело неизвестного мужчины обнаружили сотрудники ГЭС недалеко от машинного зала. На место выехали сотрудники полиции. Личность погибшего была установлена, им оказался 36-летний житель района «Энергетик».

Окончательные выводы ещё не сделаны, проводится судебная медицинская экспертиза, но одна из версий следствия — суицид, сообщил собеседник корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, 12 мая стало известно, что студент из Тувы покончил с собой в московском торгово-развлекательном центре.