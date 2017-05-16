Найденные под Красноярском медвежата станут артистами цирка

Жители деревни Козулька привезли четверых медвежат в красноярский конный клуб для устройства их дальнейшей судьбы, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения в группе конного клуба «Храброе сердце» соцсети «ВКонтакте».

Администрация конного клуба сообщила, что мать медвежат была жестоко убита браконьерами ради лап и желчи. Осиротевших медвежат спасли местные жители.

Конный клуб стал искать способ устроить их судьбу, комментаторы предлагали определить медвежат в специальные организации, занимающиеся подготовкой к выпуску медведей в естественную среду.

Издание «Проспект мира» сообщает, что маленькие медвежата станут артистами «Росгосцирка» под началом артистки Алии Такшантовой и ее матери, известной дрессировщицы диких животных, заслуженной артистки России, Надежды Такшантовой.

Напомним, в Омской области выживший после гибели матери медвежонок попал в зоопарк и сам выбрал себе имя.