 

Найденные под Красноярском медвежата станут артистами цирка

 16 мая, 07:57
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Найденные под Красноярском медвежата станут артистами цирка
Фото с сайта globallookpress.com

Жители деревни Козулька привезли четверых медвежат в красноярский конный клуб для устройства их дальнейшей судьбы, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения в группе конного клуба «Храброе сердце» соцсети «ВКонтакте».

Администрация конного клуба сообщила, что мать медвежат была жестоко убита браконьерами ради лап и желчи. Осиротевших медвежат спасли местные жители.
Конный клуб стал искать способ устроить их судьбу, комментаторы предлагали определить медвежат в специальные организации, занимающиеся подготовкой к выпуску медведей в естественную среду.

Издание «Проспект мира» сообщает, что маленькие медвежата станут артистами «Росгосцирка» под началом артистки Алии Такшантовой и ее матери, известной дрессировщицы диких животных, заслуженной артистки России, Надежды Такшантовой.

Напомним, в Омской области выживший после гибели матери медвежонок попал в зоопарк и сам выбрал себе имя.

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