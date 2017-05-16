Новосибирские педагоги получат 105 млн рублей за подготовку ЕГЭ

Правительство Новосибирской области выделит 105 млн рублей педагогам, которые примут участие в подготовке и проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ), узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного правительства 16 мая.

ЕГЭ пройдёт с 29 мая по 1 июня. В настоящее время для участия в экзамене зарегистрировалось 14 133 участника. ЕГЭ будет проходить по 14 учебным предметам в 84 пунктах. За ходом экзамена будут следить камеры видеонаблюдения и 900 общественных наблюдателей, 200 из которых — студенты новосибирских вузов.

Наиболее популярными предметами по выбору по прежнему остаются обществознание, физика, история, биология, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

«Правительство региона выделило 31 млн рублей из областного бюджета на проведение ЕГЭ, бо́льшая часть средств была направлена на обеспечение информационной безопасности экзамена, ещё 105 млн будет направлено на выплату компенсации за работу на ЕГЭ педагогам», — отметил министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

По словам Нелюбова, к сдаче ЕГЭ допустят выпускников прошлых лет, которые теперь могут сдавать экзамены в досрочный период (март-апрель) или в резервные дни основного периода.

Напомним, в декабре 2013 года минобрнауки Новосибирской области объясняло Генпрокуратуре, каким образом школьникам с «тройками» в аттестате удалось сдать ЕГЭ по этим же предметам на 90-100 баллов.