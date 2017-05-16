Новосибирские власти спланировали бюджет будущего отопительного сезона

На подготовку к отопительному сезону в Новосибирской области власти и коммунальные предприятия выделят около 2,3 миллиарда рублей, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области.

Эти цифры были озвучены 15 мая на аппаратном совещании Еленой Макавчик, и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

«На подготовку к отопительному периоду 2017-2018 годов планируется направить 2 миллиарда 286 миллионов рублей за счёт средств местных бюджетов и коммунальных предприятий», — доложила Макавчик.

На заявленные средства планируется подготовить более 15 тысяч жилых домов, пять ТЭЦ, свыше тысячи котельных, четыре тысячи километров тепловых и десять тысяч километров водопроводных сетей. Кроме того, будет проводиться замена и капитальный ремонт котлов, водопроводных и теплосетей. Муниципалитет планирует приобрести и установить на коммунальных котельных 12 стационарных источников резервного электроснабжения и 51 установки химической водоподготовки.

По итогам отопительного сезона 2016-2017 годов и.о. министра ЖКХ и энергетики сообщила, что он прошёл в штатном режиме, все аварии носили локальный характер и устранялись не позже, чем за сутки.

Напомним, в конце апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил беспокойство по поводу снижения тарифов на ЖКХ в связи с подготовкой к отопительному сезону.