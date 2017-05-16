Новосибирский коммерсант выплатит штраф на 5 тысяч рублей превышающий взятку

Жительница Новосибирской области, пытавшаяся дать взятку полицейскому, чтобы скрыть факт продажи алкоголя несовершеннолетнему, признала свою вину, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

7 марта владелица магазина «Людмила» в селе Кожевниково Барабинского района предложила полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за сокрытие факта продажи алкоголя несовершеннолетнему. Страж порядка дал решительный отказ, однако подсудимая повторила попытку через три дня, положив на стол полицейского деньги в конверте.

Вторая попытка тоже оказалась неудачной, в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело.

Свою вину подсудимая признала полностью, поэтому дело рассмотрели в особом порядке.

Людмилу Терещенко признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий»), она должна будет выплатить 25 тысяч рублей штрафа с рассрочкой в пять месяцев.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, в 2015 году жителя Омской области судили за то, что он предложил инспектору ГИБДД взятку обручальным кольцом.