 

Новосибирский коммерсант выплатит штраф на 5 тысяч рублей превышающий взятку

 16 мая, 17:54
подходящие темы
Новосибирский коммерсант выплатит штраф на 5 тысяч рублей превышающий взятку
фото с сайта globallookpress.com

Жительница Новосибирской области, пытавшаяся дать взятку полицейскому, чтобы скрыть факт продажи алкоголя несовершеннолетнему, признала свою вину, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

7 марта владелица магазина «Людмила» в селе Кожевниково Барабинского района предложила полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за сокрытие факта продажи алкоголя несовершеннолетнему. Страж порядка дал решительный отказ, однако подсудимая повторила попытку через три дня, положив на стол полицейского деньги в конверте.

Вторая попытка тоже оказалась неудачной, в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело.

Свою вину подсудимая признала полностью, поэтому дело рассмотрели в особом порядке.

Людмилу Терещенко признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий»), она должна будет выплатить 25 тысяч рублей штрафа с рассрочкой в пять месяцев.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, в 2015 году жителя Омской области судили за то, что он предложил инспектору ГИБДД взятку обручальным кольцом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.
 28 апреля, 13:58 • статья

Большая база счастья

Фонд «Солнечный город» открыл проект «Наставничество. Регионы», подключив к нему Иркутск и Красноярск. В том, как подбирают наставников и что в них ценят дети из детских домов, разобрался корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
присоединяйтесь!
    