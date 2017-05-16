Новосибирский оперный театр заказал обследование здания за 38 млн рублей

Новосибирский театр оперы и балета сделал заказ за 38 млн рублей на проведение обследования и разработку проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая на портале госзакупок.

12 мая НОВАТ разместил на сайте госзакупок заказ на выполнение работ по проведению комплексного технического обследования и разработке научно-проектной памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета». Максимальная цена контракта составила 38 млн 160 тысяч 970 рублей.

В данный момент закупка находится на этапе подачи заявок. 5 июня 2017 года приём заявок закончится. 15 июня заявки рассмотрит конкурсная комиссия. Основанием к проведению работ, говорится на сайте госзакупок, является задание управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Подрядчику до 30 ноября 2017 года предстоит разработать проектную документацию для капремонта подвала и инженерных систем.

Из госбюджета будут выделены субсидии и спецсубсидии на финансирование расходов на выполнение ремонтно-реставрационных работ в двухсветном помещении № 163 памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета».

Напомним, что ранее НОВАТ, являющийся памятником культуры федерального значения, неоднократно уличался в несанкционированном ремонте. В 2015 году руководство театра провело реконструкцию концертного зала без согласования проекта с органами охраны культуры. Общественники обратились в следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить законность ремонта важного культурного объекта.

В мае 2016 года Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 125 тысяч рублей директора НОВАТа Владимира Кехмана за ремонт в театре без разрешения управления по охране объектов культурного наследия.