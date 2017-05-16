Петиция в защиту осуждённой жительницы Алтая набрала 2,5 тысячи подписей за три дня

Создатель петиции вступилась за Оксану Ткаченко, которую суд Барнаула приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за покушение на мужа, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм на глобальной платформе петиций Chang.org.

Приговор был вынесен 11 мая, мать двоих малолетних детей Оксану Ткаченко признали виновной в покушении на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения.

Следственный комитет посчитал, что Ткаченко сама нанесла удары сыну, чтобы оправдать четыре прицельных выстрела из травматического оружия во Владимира Ткаченко, бывшего мужа осуждённой. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с выплатой компенсации потерпевшему в размере 400 тысяч рублей.

Жительница Барнаула Юлия Ковылина создала петицию на следующий день после вынесения приговора, который назван в тексте петиции жестоким. Там же приводятся слова Ткаченко о регулярных побоях со стороны бывшего мужа.

«Мы в этом аду жили более двух лет. И прятались, и уезжали. И много чего было на самом деле. Человек очень агрессивный», — цитирует автор петиции слова осуждённой, произнесённые в репортаже НТВ.

На 16 мая данная петиция собрала уже 2 762 подписи.

Прокуратура проверит обоснованность приговора, на рассмотрение апелляции даётся 10 суток, сообщил корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы прокуратуры Алтайского края.

Напомним, 11 мая суд приговорил жительницу Алтая почти к семи годам лишения свободы за покушение на мужа.