 

Петиция в защиту осуждённой жительницы Алтая набрала 2,5 тысячи подписей за три дня

 16 мая, 11:36
подходящие темы
Петиция в защиту осуждённой жительницы Алтая набрала 2,5 тысячи подписей за три дня
Фото с сайта globallookpress.com

Создатель петиции вступилась за Оксану Ткаченко, которую суд Барнаула приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за покушение на мужа, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм на глобальной платформе петиций Chang.org.

Приговор был вынесен 11 мая, мать двоих малолетних детей Оксану Ткаченко признали виновной в покушении на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения.

Следственный комитет посчитал, что Ткаченко сама нанесла удары сыну, чтобы оправдать четыре прицельных выстрела из травматического оружия во Владимира Ткаченко, бывшего мужа осуждённой. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев с выплатой компенсации потерпевшему в размере 400 тысяч рублей.

Жительница Барнаула Юлия Ковылина создала петицию на следующий день после вынесения приговора, который назван в тексте петиции жестоким. Там же приводятся слова Ткаченко о регулярных побоях со стороны бывшего мужа.

«Мы в этом аду жили более двух лет. И прятались, и уезжали. И много чего было на самом деле. Человек очень агрессивный», — цитирует автор петиции слова осуждённой, произнесённые в репортаже НТВ.

На 16 мая данная петиция собрала уже 2 762 подписи.

Прокуратура проверит обоснованность приговора, на рассмотрение апелляции даётся 10 суток, сообщил корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы прокуратуры Алтайского края.

Напомним, 11 мая суд приговорил жительницу Алтая почти к семи годам лишения свободы за покушение на мужа.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.
 28 апреля, 13:58 • статья

Большая база счастья

Фонд «Солнечный город» открыл проект «Наставничество. Регионы», подключив к нему Иркутск и Красноярск. В том, как подбирают наставников и что в них ценят дети из детских домов, разобрался корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
присоединяйтесь!
    