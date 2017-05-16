 

Красноярский политик предсказал неучастие Путина в выборах президента в 2018 году

 16 мая, 13:16
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Красноярский политик предсказал неучастие Путина в выборах президента в 2018 году
Анатолий Быков, фото с сайта bykov.info

Известный красноярский предприниматель и политик Анатолий Быков спрогнозировал отказ Владимира Путина от участия в четвёртых для него президентских выборах в 2018 году, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая, ознакомившись с видеоинтервью Быкова для сайта Krasnews.com.

Основной темой беседы с политиком стала его оценка предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального: в начале мая Быков положительно отозвался о создателе Фонда борьбы с коррупцией, и это привлекло внимание многих федеральных СМИ. Отвечая на вопрос, почему он при этом считает Навального проектом Кремля, хотя тот выступает с резкой критикой Путина, Быков предположил, что нынешний президент не пойдёт на четвёртый срок.

«Я немножко умею анализирвоать ситуацию, зачем мне какие-то догадки и всё остальное? У меня такое ощущение, что Владимир Владимирович Путин в 2018 году не пойдёт на выборы — при той ситуации, которая развивается в России», — отметил красноярский предприниматель.

Развивая мысль о том, что с разрешения кремлёвской власти Алексей Навальный «пущен на длинный поводок и делает и говорит всё, что хочет», Быков предположил интерес федерального центра в том, чтобы привлечь на выборы молодое поколение, которое до сих пор никогда не ходило на избирательные участки.

«Это для того, чтобы на себя, как магнитом, притянуть ту молодежь, которая сегодня не ходит на выборы, не участвует, и через кого-то нужно ею заниматься, учить, вовлекать в политику будущую», — пояснил Быков.

Предприниматель особо подчеркнул, что сам он, хоть и поддерживает тезисы Навального о борьбе с коррупцией, не готов разделять всех его либеральных призывов.

«Не дай бог, чтобы мы пришли к новой революции через сто лет, о чём сейчас многие либералы мечтают», — отметил Быков, уточнив, что в случае предложений сотрудничества со стороны команды Навального вступит «хоть с чёртом в союз, если он будет работать в интересах нашего народа, избирателя».

Напомним, 12 мая в Красноярске был открыт предвыборный штаб Навального. Сам оппозиционер в Сибирь не приехал, поскольку врачи рекомендовали ему воздержаться на некоторое время от поездок после операции на правом глазу, в который брызнули зелёнкой. Вместо него на открытии красноярского штаба выступил руководитель всей федеральной избирательной кампании Навального Леонид Волков.

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