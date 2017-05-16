 

Рабочего в Кемеровской области засыпало углём насмерть

 16 мая, 13:33
подходящие темы
Рабочего в Кемеровской области засыпало углём насмерть
Фото с сайта globallookpress.com

Следственный комитет Кемеровской области проводит проверку по факту смерти рабочего, которого засыпало углём, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения регионального управления СК.

14 мая в 18:40 минут поступило сообщение об обнаружении тела 23-летнего работника на территории ООО «Сибпроминвест». Известно,что организация занимается сортировкой угля.
Работник забрался во внутрь бункера во время работы для того, чтобы протолкнуть породу на ленточный конвейер. Мужчина не предупредил водителя погрузчика о том, что будет внутри. Водитель отгрузил уголь в бункер. Потерпевшего придавило двумя ковшами породы. Другие рабочие, заметив отсутствие коллеги, нашли его под слоем угля и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, работник предприятия умер от асфиксии, уголь сдавил ему грудную клетку.

Напомним, что в мае 2017 года школьник провалился в заброшенную угольную шахту в Хакасии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 8 февраля, 11:03 • статья

Маленькая женщина с большим сердцем

3 февраля в возрасте 102 лет ушла из жизни старейшая артистка России Зоя Булгакова. Сиб.фм публикует воспоминания коллег по театральному цеху о её творческом пути.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
присоединяйтесь!
    