Рабочего в Кемеровской области засыпало углём насмерть

Следственный комитет Кемеровской области проводит проверку по факту смерти рабочего, которого засыпало углём, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения регионального управления СК.

14 мая в 18:40 минут поступило сообщение об обнаружении тела 23-летнего работника на территории ООО «Сибпроминвест». Известно,что организация занимается сортировкой угля.

Работник забрался во внутрь бункера во время работы для того, чтобы протолкнуть породу на ленточный конвейер. Мужчина не предупредил водителя погрузчика о том, что будет внутри. Водитель отгрузил уголь в бункер. Потерпевшего придавило двумя ковшами породы. Другие рабочие, заметив отсутствие коллеги, нашли его под слоем угля и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, работник предприятия умер от асфиксии, уголь сдавил ему грудную клетку.

Напомним, что в мае 2017 года школьник провалился в заброшенную угольную шахту в Хакасии.