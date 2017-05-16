Рейс из Кемерова в Москву задержался на 11 часов из-за птицы в двигателе

Авиакомпания «Аэрофлот» задержала вылет самолёта из Кемерова в Москву на 11 часов по техническим причинам: в двигатель самолёта попала птица, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения ТАСС.

16 мая рейс авиакомпании «Аэрофлот» по направлению Кемерово — Москва, назначенный на 6:50 местного времени, задержали на 11 часов по техническим причинам. Пассажирам пришлось внести коррективы в свои планы. Вылет самолёта назначен на 18:00 местного времени.

«Рейс задерживается по техническим причинам — попадание птицы в правый двигатель при осуществлении полёта. В кемеровский аэропорт прибудет специалист из Новосибирска для осмотра судна. Сейчас нами оценивается соблюдение требований законодательства, в том числе уточняются обстоятельства произошедшего», — прокомментировал помощник кемеровского транспортного прокурора Роман Мехедов.

Напомним, в апреле 2014 года рейс по направлению Новосибирск — Дубай авиакомпании «Трансаэро» задержался в международном аэропорту «Толмачёво» почти на 14 часов из-за технических неполадок, некоторые пассажиры написали претензии в прокуратуру.