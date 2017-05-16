Россельхознадзор предупредил о риске заражения птичьим гриппом в Новосибирской области

Россельхознадзор объявил, что в зоне риска заражения птичьим гриппом находятся Кулундинская низменность и крупные озёра в Новосибирской области, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора.

Через Новосибирскую область пролегает центральный миграционный путь птиц, именно это обстоятельство заставляет крестьян быть настороже. Владельцев домашней птицы призвали строго соблюдать правила содержания, не допускать контакта домашних птиц с дикими.

Опасность представляют не только дикие пернатые, но и продукты их жизнедеятельности. Передача инфекции возможна различными путями: через пух, перо, подстилки, трупы и тушки убитых птиц, оборудование и инвентарь, корма, транспорт, персонал. Стать источником заражения могут даже грызуны и насекомые, сообщает ведомство.

Россельхознадзор призвал птицефермы к безвыгульному содержанию птиц, а также к планированию и проведению лабораторных исследований для выявления вируса птичьего гриппа.

Напомним, в 2015 году Россельхознадзор предупреждал об опасности заноса вируса птичьего гриппа в регионы Сибири.