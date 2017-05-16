Сервис по вызову машин Uber и новосибирский 2ГИС стали партнёрами

Uber и 2ГИС подписали меморандум о взаимопонимании: навигатор 2ГИС предоставит водителям альтернативу встроенному навигатору от Uber, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения издания «Коммерсантъ».

В рамках сотрудничества навигатор 2ГИС интегрирован c приложением Uber для водителей. Эта услуга уже доступна во всех 16 российских городах присутствия онлайн-сервиса.

Коммерческие условия сотрудничества компании не раскрывают.

«Сейчас мы сосредоточены на развитии партнёрства в России, хотя в дальнейшем не исключаем возможность сотрудничества в других странах», — сказала представитель Uber Ирина Гущина.

Водитель автомобиля может выбрать встроенный навигатор Uber или 2ГИС. При выборе навигации новосибирского сервиса приложение Uber автоматически откроет 2ГИС и выстроит оптимальный маршрут с учётом дорожной ситуации и пробок. Количество бесплатных запусков навигатора 2ГИС для водителей Uber не ограничено.

По информации «Ренессанс Капитала», в Москве порядка 15–20 тысяч водителей работают с Uber, всего в России такие фодители в день совершают около 170 тысяч поездок.

Uber присутствует в российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород (а также Дзержинск, Бор и Кстово), Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара (и Тольятти), Сочи, Уфа и Челябинск.

Сервисы 2ГИС доступны жителям 341 города в девяти странах мира, в том числе в России — 276 городов. Аудитория продуктов 2ГИС насчитывает 30,6 млн человек.

Напомним, что в марте 2016 года мэрия Новосибирска создала карту гарантийного ремонта дорог на базе 2ГИС.