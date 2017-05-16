 

Сибирские полицейские подозревают жителя Петербурга в убийстве сына и гражданской жены

 16 мая, 17:44
подходящие темы
Сибирские полицейские подозревают жителя Петербурга в убийстве сына и гражданской жены
Фото с сайта globallookpress.com

Кемеровские и новосибирские полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревают в убийстве жены и сына, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения следственного комитета Кемеровской области.

В дежурную часть Новокузнецка позвонила местная жительница и рассказала, что дверь соседской квартиры приоткрыта а на полу разлита кровь. Полицейские обнаружили в квартире тела 26-летней девушки и её семилетнего сына.

В течении суток полицейские установили личность подозреваемого и и выяснили, что он уехал в Новосибирск. Местные полицейские задержали бывшего гражданского мужа женщины, жителя Санкт-Петербурга. На его одежде сотрудники полиции обнаружили следы крови, также у него были найдены ноутбук и телефон, пропавшие из квартиры убитой.

По данным следствия, у подозреваемого был конфликт с девушкой, потому что он не хотел платить алименты на сына. Мужчина приехал в Новокузнецк для разрешения этой проблемы.

Подозреваемого доставили в Новокузнецк. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в апреле 2017 года кемеровские следователи обвинили супругов в убийстве детей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
 28 апреля, 13:58 • статья

Большая база счастья

Фонд «Солнечный город» открыл проект «Наставничество. Регионы», подключив к нему Иркутск и Красноярск. В том, как подбирают наставников и что в них ценят дети из детских домов, разобрался корреспондент Сиб.фм.
 18 апреля, 13:38 • интервью

Педиатры всегда несутся

Главный детский кардиолог Новосибирской области Наталья Благитко — о продолжении семейных традиций в выборе профессии, плюсах многопрофильного отделения и об артрите у детей.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
присоединяйтесь!
    