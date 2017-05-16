Сибирские полицейские подозревают жителя Петербурга в убийстве сына и гражданской жены

Кемеровские и новосибирские полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревают в убийстве жены и сына, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения следственного комитета Кемеровской области.

В дежурную часть Новокузнецка позвонила местная жительница и рассказала, что дверь соседской квартиры приоткрыта а на полу разлита кровь. Полицейские обнаружили в квартире тела 26-летней девушки и её семилетнего сына.

В течении суток полицейские установили личность подозреваемого и и выяснили, что он уехал в Новосибирск. Местные полицейские задержали бывшего гражданского мужа женщины, жителя Санкт-Петербурга. На его одежде сотрудники полиции обнаружили следы крови, также у него были найдены ноутбук и телефон, пропавшие из квартиры убитой.

По данным следствия, у подозреваемого был конфликт с девушкой, потому что он не хотел платить алименты на сына. Мужчина приехал в Новокузнецк для разрешения этой проблемы.

Подозреваемого доставили в Новокузнецк. Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в апреле 2017 года кемеровские следователи обвинили супругов в убийстве детей.