Синоптики предупредили новосибирских дачников о заморозках

В Новосибирской области ожидаются заморозки, синоптики объявили штормовое предупреждение для дачников, сообщил корреспонденту Сиб.фм 16 мая пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным гирометцентра, заморозки в Новосибирской области будут достигать —6 °С. 17 мая вероятны дожди, а 18 мая осадки прекратятся. Днём 17 мая температура воздуха опустится до +6-13 °С. 18-19 мая температура составит примерно +18 °С.

«Заморозки в Новосибирской области и смежных регионах — Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае, — отметил Ренад Ягудин. — Заморозки могут быть и в воздухе, и на почве. Мы всегда предупреждаем об этом природном явлении, чтобы овощеводы, дачники, огородники учитывали заморозки успевали принять меры по сбережению рассады. При планировании посевной кампании это тоже надо учитывать».

Напомним, о надвигающихся в Новосибирскую область заморозках синоптики предупреждали ещё 15 мая 2017 года.