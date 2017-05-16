Житель Алтайского края пошёл под суд за сообщение о теракте

Прокуратура Алтайского края обвиняет жителя села Шипуново в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Алтайского края 16 мая.

Прокуратура Шипуновского района направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в заведомо ложном сообщении о теракте. По версии следствия, в начале апреля 2017 года обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о готовящемся теракте в отместку работникам сельсовета, которые отказались проводить работы возле его дома.

«Житель села, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к специалистам администрации Шипуновского сельского совета, которые с использованием экскаватора проводили работы по очищению водопропускных труб, и в грубой форме потребовал от сотрудников выполнение работ около его домовладения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам прокурора Шипуновского района Антона Мариупольского, недовольный отказом сотрудника администрации обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве — в том месте, где проводились работы. Оперативная группа со служебной собакой выехала на указанное в сообщении место. Взрывного устройства там не обнаружили.

На местного жителя завели уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно-опасных последствий»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трёх лет.

Напомним, в сентябре 2016 года в социальных сетях появились памятки якобы от ФСБ с сообщением о готовящихся терактах в крупных городах России, людей попросили воздержаться от походов по торговых центрам в Новосибирске, Омске и Красноярске.