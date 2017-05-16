 

Житель Новосибирска быстро заплатил алименты ради сбора виртуальных кабачков

 16 мая, 16:52
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Житель Новосибирска быстро заплатил алименты ради сбора виртуальных кабачков
Фото с сайта globallookpress.com

Судебные приставы в Новосибирской области арестовали IPhone 7 местного жителя из-за неуплаты алиментов, мужчина испугался, что не успеет собрать урожай на виртуальной ферме и погасил долг, узнал корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения пресс-службы ведомства.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание восьмилетнего сына, потому что был уверен, что мать ребенка тратит деньги на себя. Стоимость IPhone 7 покрывала задолженность, поэтому судебные приставы арестовали телефон.

«Должник заявил, что телефон ему необходим, как воздух. Без него личная жизнь неплательщика пойдёт крахом, партнёры не смогут дозвониться, а свежая посадка кабачков в одном из популярных симуляторов фермы сгниёт до того, как мужчина успеет её собрать», — сообщает пресс-служба судебных приставов.

Мужчина заплатил 54 тысячи рублей через полчаса после вынесения постановления об аресте девайса. Через две недели женщина снова обратилась к приставу-исполнителю, потому что отец ребенка вновь не заплатил алименты в срок. Мужчина не захотел повторного ареста имущества и погасил задолженность.

Напомним, что в июне 2016 года кемеровские приставы забрали у должника по алиментам коллекцию танков.

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