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 16 мая, 07:22
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Житель Томска вскрыл платёжный терминал с помощью отвёртки
Фото с сайта globallookpress.com

Томские полицейские подозревают мужчину в том, что он при помощи отвёртки вскрыл мультикассу и забрал 60 тысяч рублей, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм 16 мая из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый зашёл в магазин и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, при помощи отвёртки вскрыл мультикассу и похитил кассеты с деньгами в размере 60 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободны на срок до 5 лет.

Напомним, что 23 марта пятеро жителей Омска попытались взломать банкомат с помощью газового баллона.

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