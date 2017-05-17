Глава СО РАН предрёк новый виток «бездумной реструктуризации» науки

Глава Сибирского отделения РАН Александр Асеев в преддверии 60-летнего юбилея отделения в очередной раз выступил с критикой стартовавшего в 2013 году реформирования Российской академии наук и не исключил «следующего витка бездумной реструктуризации», узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая, ознакомившись с интервью академика для «Науки в Сибири».

Рассуждая о достижениях СО РАН за прошедшие шесть десятков лет, Асеев упомянул и о проблемах Сибирского отделения, отметив, что «они всегда были и, наверное, будут», и связаны они с недостатком финансирования и иной поддержки со стороны властей. Однако, по словам академика, проблемы на порядок более тяжёлые пришли ко всей академической науке в июне 2013 года, когда Правительством РФ был одобрен проект закона о реформировании РАН. Следствием реструктуризации, как сообщил Асеев, стало трёхкратное сокращение штата Академии наук.

«Она уже привела к тяжелейшим организационным и моральным последствиям. И может повлечь новые: не исключаю следующего витка бездумной до абсурда „реструктуризации“ научных институтов, а также покушений на единый комплекс новосибирского (и не только) Академгородка. Поэтому не понимаю некоторых моих столичных коллег, высказывающихся в духе „А может, всё это не так уж и плохо?“. Плохо — не то слово. Под угрозой всё громадное достояние, созданное Сибирским отделением за 60 лет», — высказал свои опасения Александр Асеев.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия, посвященные 60-летию Сибирского отделения РАН, состоятся в Новосибирске с 18 по 20 мая. В городском метро торжественно будет презентован вагон-музей с информацией о достижениях СО РАН, в Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН состоится презентация видео- и фотоархива отделения, в Театре оперы и балета пройдёт торжественное собрание и концерт под девизом «Наука как искусство», праздничный концерт состоится и в Доме учёных.

Напомним, что в марте после того, как были сорваны и перенесены на полгода выборы нового президента Академии наук, Александр Асеев заявил, что эти события инспирированы некими людьми, интригующими против действующего президента Владимира Фортова. Сам Асеев, как предполагается, покинет пост главы СО РАН до конца 2017 года.