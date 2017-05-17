 

Налётчик с бутыльком воды и в шлеме ограбил две организации микрозаймов в Красноярске

 17 мая, 14:59
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Налётчик с бутыльком воды и в шлеме ограбил две организации микрозаймов в Красноярске
Фото с сайта globallookpress.com

Два одинаковых ограбления организаций, выдающих микрозаймы, совершены в Красноярске: оба раза в офис входил мужчина в закрытом мотоциклетном шлеме и, угрожая бутыльком, в котором якобы находилась кислота, забирал у кассиров деньги; полиция уже задержала подозреваемого, признавшегося в преступлении, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения ГУ МВД по региону.

Оба налёта были совершены в Советском районе города, общая сумма похищенного составила более 70 тысяч рублей. После второго ограбления полицейским удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Им оказался 31-летний ранее несудимый безработный. Мужчина уже написал явку с повинной. На видео, размещённом пресс-службой краевого ГУ МВД, задержанный признаётся, что в бутыльке, которым он угрожал кассирам, была обычная вода.

«Это была на самом деле глупость. Я не хотел никому ничем навредить никак. Поэтому не брал ни ножей, ни пистолетов, ничего такого. У меня был обычный бутылёк с водой, сказал: „Это кислота“. Я, честно говоря, даже на мотоцикле ездить, не умею... На тот момент я подумал, что это хорошая идея. Совершил глупость, что теперь делать, признаю», — покаялся мужчина в беседе с правоохранителями.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в декабре 2016 года работница продуктового магазина в городе Лесосибирске Красноярского края прогнала ворвавшегося вооружённого ножом грабителя с помощью черенка от лопаты.

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