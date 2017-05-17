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 17 мая, 11:20
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Нетрезвый водитель сообщил новосибирским полицейским, что за рулём была его собака
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские полицейские задержали нетрезвого водителя, который утверждал, что за рулём находилась его собака, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

Подписчик группы Евгений сообщил, что у дома 25 по улице Толбухина сотрудники ППС остановили водителя автомобиля, находившегося в состоянии опьянения.

«Евгений утверждает, что полицейским мужчина рассказал об ошибке — за рулём якобы находился не он, а его пёс», — говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС в историю с псом-водителем не поверили и приступили к составлению протокола.

«Пёс в свою очередь ждал своего хозяина, чтобы отвезти его домой», — передаются в сообщении слова Евгения.

Напомним, что в мае 2014 года жители Новосибирской области искали хозяев собаки, которая полгода ждала их на трассе.

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