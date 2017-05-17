Нетрезвый водитель сообщил новосибирским полицейским, что за рулём была его собака

Новосибирские полицейские задержали нетрезвого водителя, который утверждал, что за рулём находилась его собака, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

Подписчик группы Евгений сообщил, что у дома 25 по улице Толбухина сотрудники ППС остановили водителя автомобиля, находившегося в состоянии опьянения.

«Евгений утверждает, что полицейским мужчина рассказал об ошибке — за рулём якобы находился не он, а его пёс», — говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС в историю с псом-водителем не поверили и приступили к составлению протокола.

«Пёс в свою очередь ждал своего хозяина, чтобы отвезти его домой», — передаются в сообщении слова Евгения.

Напомним, что в мае 2014 года жители Новосибирской области искали хозяев собаки, которая полгода ждала их на трассе.