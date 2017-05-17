НГУ вошёл в топ-5 российских вузов по зарплатам выпускников в сфере ИТ

Новосибирский государственный университет сохранил прошлогоднюю позицию в топ-5 рейтинга по зарплатам выпускников в сфере ИТ, увеличив разрыв с Новосибирским техническим госуниверситетом, занявшим 13-е место, узнал корреспондент Сиб.фм из 17 мая сообщения пресс-службы сервиса для поиска работы Superjob.

Ежегодный рейтинг сервиса составлен на основе сравнения зарплатных ожиданий выпускников 2011–2016 года выпуска. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 49 вузами.

Новосибирский государственный университет (НГУ) обошел ряд именитых московских и питерских вузов, а Новосибирский государственный технический госуниверситет (НГТУ) потерял за год одну позицию.

На самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли претендуют молодые специалисты, окончившие Московский физико-технический институт — 136 тысяч рублей, а самые скромные ожидания у выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета и Пензенского государственного университета — 71 тысяча рублей.

«Новосибирск в очередной раз доказал, что умеет готовить ценных и дефицитных на сегодняшний день профессионалов в сфере ИТ. Но город, судя по рейтингу, теряет популярность как место, где молодые специалисты планируют строить дальнейшую карьеру, — прокомментировала Анна Абидова, директор по развитию Superjob.ru. — Это тревожный сигнал. У Новосибирска есть достойные конкуренты, которым есть что предложить выпускникам школ. И речь идет не только о вузах Москвы и Санкт-Петербурга, но и других городах Сибири и Урала».

Заработные платы молодых специалистов, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда. Так выпускники НГУ, работающие в ИТ-отрасли, могут рассчитывать в Москве на ежемесячную зарплату 90 тысяч рублей, а окончившие НГТУ — на 78 тысяч рублей. Эти цифры выросли по сравнению с прошлым годом на 5 и 1 тысячу рублей соответственно.

Примечательно, что в Новосибирской области есть и другие высшие учебные заведения со специальностью «Информатика и вычислительная техника», однако они в этот рейтинг не попали.

Несмотря на высокий по сравнению со средней зарплатой в регионе уровень дохода специалистов, работающих в ИТ-сфере, только 64% выпускников НГУ и 57% из НГТУ остаются работать в Новосибирской области. В прошлом году приверженность городу обучения была значительно выше — 83% специалистов, имеющих диплом НГУ, и 67% выпускников НГТУ, трудоустроились в Новосибирске.

Напомним, что в декабре 2016 года НГУ стал вторым в национальном рейтинге после МГУ.