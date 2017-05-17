 

НГУ вошёл в топ-5 российских вузов по зарплатам выпускников в сфере ИТ

 17 мая, 12:54
подходящие темы
НГУ вошёл в топ-5 российских вузов по зарплатам выпускников в сфере ИТ
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский государственный университет сохранил прошлогоднюю позицию в топ-5 рейтинга по зарплатам выпускников в сфере ИТ, увеличив разрыв с Новосибирским техническим госуниверситетом, занявшим 13-е место, узнал корреспондент Сиб.фм из 17 мая сообщения пресс-службы сервиса для поиска работы Superjob.

Ежегодный рейтинг сервиса составлен на основе сравнения зарплатных ожиданий выпускников 2011–2016 года выпуска. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 49 вузами.

Новосибирский государственный университет (НГУ) обошел ряд именитых московских и питерских вузов, а Новосибирский государственный технический госуниверситет (НГТУ) потерял за год одну позицию.

На самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли претендуют молодые специалисты, окончившие Московский физико-технический институт — 136 тысяч рублей, а самые скромные ожидания у выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета и Пензенского государственного университета — 71 тысяча рублей.

«Новосибирск в очередной раз доказал, что умеет готовить ценных и дефицитных на сегодняшний день профессионалов в сфере ИТ. Но город, судя по рейтингу, теряет популярность как место, где молодые специалисты планируют строить дальнейшую карьеру, — прокомментировала Анна Абидова, директор по развитию Superjob.ru. — Это тревожный сигнал. У Новосибирска есть достойные конкуренты, которым есть что предложить выпускникам школ. И речь идет не только о вузах Москвы и Санкт-Петербурга, но и других городах Сибири и Урала».

Заработные платы молодых специалистов, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда. Так выпускники НГУ, работающие в ИТ-отрасли, могут рассчитывать в Москве на ежемесячную зарплату 90 тысяч рублей, а окончившие НГТУ — на 78 тысяч рублей. Эти цифры выросли по сравнению с прошлым годом на 5 и 1 тысячу рублей соответственно.

Примечательно, что в Новосибирской области есть и другие высшие учебные заведения со специальностью «Информатика и вычислительная техника», однако они в этот рейтинг не попали.

Несмотря на высокий по сравнению со средней зарплатой в регионе уровень дохода специалистов, работающих в ИТ-сфере, только 64% выпускников НГУ и 57% из НГТУ остаются работать в Новосибирской области. В прошлом году приверженность городу обучения была значительно выше — 83% специалистов, имеющих диплом НГУ, и 67% выпускников НГТУ, трудоустроились в Новосибирске.

Напомним, что в декабре 2016 года НГУ стал вторым в национальном рейтинге после МГУ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Работа мечты на пике технологий

 25 апреля, 13:17 • колонка
Ольга Дуплина
менеджер по персоналу
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
присоединяйтесь!
    