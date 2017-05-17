Новосибирский фотограф снял клип для солиста группы «Торба-на-Круче»

Фотограф и начинающий режиссёр из Новосибирска Владимир Сараев снял клип «Стань ветром» для сольного проекта лидера музыкальной группы «Торба-на-Круче» Максима Иванова, рассказал корреспонденту Сиб.фм 17 мая сам фотограф.

15 мая лидер музыкальной группы «Торба-на-Круче» Максим Иванов презентовал клип «Стань ветром» для проекта «ИвАново детство». Режиссёром и оператором клипа выступил новосибирский фотограф Владимир Сараев. Это третий по счёту клип, снятый Сараевым для Иванова. Ранее новосибирский фотограф снимал клипы на песни группы «Ещё раз ночь» и «Лист».

«Мы сдружились с Максом, поскольку у нас схожие взгляды в плане творчества, — отметил Владимир Сараев. — И когда проект „ИвАново детство“ ещё готовился, он скинул мне несколько песен, чтобы я выбрал одну из них для съёмки клипа. Я выбрал „Стань ветром“: у меня сразу возник набор картинок и символов в голове. Долго ходил и слушал, пока в голове не сложилась мини-история».

Съёмки проходили в ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге. Отдельные кадры для клипа Владимир Сараев снял в Новосибирске: мальчика в окне, трамвайные рельсы и летящих ворон на Красном проспекте.

«У Макса песни с витиеватым смыслом, — пояснил Сараев. — Так же и в видео мы создавали настроения, в которые зритель может погрузиться: ощущения любви, жизни и смерти. Каждый кадр состоит из линий. Получилась такая своего рода геометрия: две рельсы, которые никак не сойдутся».

Слева направо: Анна Лобас, Владимир Сараев, Евгений Фёдоров, собака по кличке Марта, Максим Иванов

В клипе также снялся музыкант из альтернативной группы Тequilajazzz Евгений Фёдоров. Роль девушки в клипе сыграла Анна Лобас. Съёмки длились неделю.

«Я очень серьёзно отношусь к этому клипу, не только как к работе, — подчеркнул фотограф. — Как бы пафосно не прозвучало, но я в него вложил частичку себя, своих ощущений. Я настолько окунулся в этот процесс. Сценарий и режиссура — мои. Но опять же мы всё делали вместе. И каждый актёр, как и я, были рабочими: таскали и устанавливали свет, что-то включали, перетаскивали. С Максом мы носили огромный кран на плечах. Когда снимали Макса, Аня была моим помощником. Когда Аню — Макс помогал. Снимали неделю, жили неделю. Вместе находились в определённом творческом состоянии. Искали и подбирали места, локации. Получился такой маленький мирок — наш минифильм».

«По формату, настроению, иногда содержанию группе „Торба-на-Круче“ этот материал не подходит. Но это важная часть меня, моей жизни, — прокомментировал новый проект Максим Иванов. — Пока эти песни звучат со сцены под аккомпанемент одной гитары, хотя каждая подразумевает сочинённую к ней оркестровку. Проект „ИвАново детство“ нужен, чтобы у них появились полноценные аранжировки с подобранными партиями для каждого инструмента. И я хочу, чтобы вы эту музыку услышали. Это проект моей полной ответственности за результат и полной безответственности в части методов его достижения. Важна только одна задача — удивлять и удивляться самостоятельно».

Напомним, в мае 2015 года Владимир Сараев устроил в Новосибирске фотосессию лидеру группы «Руки вверх!» Сергею Жукову и его брату Михаилу в трамвае № 13 для обложки альбома «Засыпай». А в апреле Сараев сделал выставку из этих фотографий в самом трамвае № 13.