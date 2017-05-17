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 17 мая, 14:30
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Образовательный класс для детей с аутизмом появится в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В образовательном центре «Горностай» появится ресурсный класс для детей с аутизмом, для того, чтобы помочь им со временем начать посещать обычные учебные классы, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения пресс-службы НГУ.

Образовательный центр — это совместный проект родителей из организации помощи людям с аутизмом «Атмосфера» и Центра прикладного анализа поведения НГУ.

«Суть проекта — создать специальные образовательные условия ребёнку с аутизмом, которые позволят ему обучаться в обычной школе вместе со своими нейротипичными сверстниками. Это то, что принято называть словом „инклюзия“, — рассказал президент „Атмосферы“ Евгений Бондарь. — Инклюзия особенно важна для детей с аутизмом, потому что коллектив нормально развивающихся сверстников является идеальной средой для обучения социальным навыкам, которые даются детям с аутизмом, как правило, намного сложнее навыков академических».

В центре будут работать учителя ресурсного класса, поведенческий аналитик и тьютор. Специалистов подготовил Центр прикладного анализа поведения НГУ. Авторы проекта надеются, что проект поможет детям с аутизмом в будущем самостоятельно посещать обычные учебные классы.

«Без создания особых условий организовать образовательный процесс не получится. Например, если ребёнка с аутизмом, который вокализирует или стучит по столу, сразу ввести в обычный класс, то, очевидно, ничего хорошо из этого не выйдет, — сообщил Евгений Бондарь. — Поэтому в школе создаётся отдельный, так называемый „ресурсный“ класс для детей с аутизмом, где их готовят к включению в коллектив сверстников, а сам процесс адаптации в обычном классе является постепенным, строго индивидуальным и организуется при поддержке специально подготовленных специалистов».

Подготовительные занятия начнутся в мае, а первого сентября класс примет первых учеников.

Напомним, что в ноябре 2016 года томские учёные занялись разработкой лечебного фитнеса для преодоления аутизма, склероза и последствий инсульта.

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