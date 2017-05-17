Обвинённая в проституции учитель математики обратилась в полицию в Новосибирске

Преподаватель математики одного из Новосибирских лицеев, которую анонимно обвинили в сексе за деньги, опубликовав её интимные фото в интернете, обратилась в полицию, рассказали корреспонденту Сиб.фм 17 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

«Накануне девушка обратилась в одно из городских отделений полиции и написала заявление. По фактам, которые она там изложила, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе МВД.

«Комсомольская правда» сообщала, что новосибирскую учительницу математики обвинили в сексе за деньги. Интимные фото и личная переписка девушки появились в одном из сообществ «Вконтакте».

Девушка два года назад окончила НГПУ, участвовала в конкурсе «Педагогический дебют».

«Комосомольская правда» со ссылкой на знакомых девушки, утверждает, что на фото действительно она. Также издание отмечает, что преподаватель могла стать жертвой ревнивого парня.

Напомним, что в марте 2013 года суд приговорил учителя женской школы к девяти годам колонии за педофилию.