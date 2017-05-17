Ежемесячный остаток денег в новосибирских семьях в 1,5-2 раза ниже красноярских

Красноярский край является лидером среди всех сибирских регионов по такому показателю как ежемесячный остаток денег в среднестатистической семье (с двумя работающими родителями) после вычета самых необходимых расходов, Новосибирская область на десятом месте в Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая, ознакомившись с рейтингом медиагруппы «Россия сегодня».

Рейтинг регионов составлялся по данным Росстата по итогам 2016 года путём сложения средней номинальной зарплаты двух взрослых человек и вычитания двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения, а также прожиточного минимума на одного или двух детей. Оказалось, что в Красноярском крае остаток «свободных» денег в семье с одним ребёнком составляет 41 947 рублей в месяц, для семьи с двумя детьми — 30 338 рублей.

В общем списке российских регионов Красноярский край оказался на 16 месте. Большинство других регионов Сибири разместились в промежутке с 18 по 31 место, так, например, у иркутских семей с двумя детьми каждый месяц остаётся 28 027 рублей, у томских — 26 207 рублей.

Новосибирская область заняла в рейтинге 49 место: остатки средств у средней семьи с одним ребёнком здесь составили 26,9 тысячи рублей, у семей с двумя детьми — 16,2 тысячи рублей. Из сибирских регионов ниже расположились только Республика Алтай и Алтайский край, который занял 81 место с ежемесячным остатком около 5,5 тысяч рублей для семьи с двумя детьми.

В целом по России на первом месте шестой год подряд находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных затрат остается 103,4 тысячи рублей. Далее идут Чукотский автономный округ (96,8 тысячи рублей на семью с двумя детьми), тройку лидеров замыкает Москва (81,4 тысячи рублей).

Составители рейтинга отдельно отмечают тот факт, что по итогам 2016 года в России выросла численность населения, проживающего за чертой бедности: до 19,8 миллионов человек, что составляет 13,5 % всего населения страны. С 2012 года этот показатель вырос на 4,4 миллиона человек.

Напомним, в марте сибирские программисты подсчитали покупательскую способность жителей регионов России по «индексу шаурмы». Среди аутсайдеров оказалась Новосибирская область, жителям которой не хватает денег даже на одну ежедневную шаурму.