 

Ежемесячный остаток денег в новосибирских семьях в 1,5-2 раза ниже красноярских

 17 мая, 14:13
подходящие темы
Ежемесячный остаток денег в новосибирских семьях в 1,5-2 раза ниже красноярских
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярский край является лидером среди всех сибирских регионов по такому показателю как ежемесячный остаток денег в среднестатистической семье (с двумя работающими родителями) после вычета самых необходимых расходов, Новосибирская область на десятом месте в Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая, ознакомившись с рейтингом медиагруппы «Россия сегодня».

Рейтинг регионов составлялся по данным Росстата по итогам 2016 года путём сложения средней номинальной зарплаты двух взрослых человек и вычитания двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения, а также прожиточного минимума на одного или двух детей. Оказалось, что в Красноярском крае остаток «свободных» денег в семье с одним ребёнком составляет 41 947 рублей в месяц, для семьи с двумя детьми — 30 338 рублей.

В общем списке российских регионов Красноярский край оказался на 16 месте. Большинство других регионов Сибири разместились в промежутке с 18 по 31 место, так, например, у иркутских семей с двумя детьми каждый месяц остаётся 28 027 рублей, у томских — 26 207 рублей.

Новосибирская область заняла в рейтинге 49 место: остатки средств у средней семьи с одним ребёнком здесь составили 26,9 тысячи рублей, у семей с двумя детьми — 16,2 тысячи рублей. Из сибирских регионов ниже расположились только Республика Алтай и Алтайский край, который занял 81 место с ежемесячным остатком около 5,5 тысяч рублей для семьи с двумя детьми.

В целом по России на первом месте шестой год подряд находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных затрат остается 103,4 тысячи рублей. Далее идут Чукотский автономный округ (96,8 тысячи рублей на семью с двумя детьми), тройку лидеров замыкает Москва (81,4 тысячи рублей).

Составители рейтинга отдельно отмечают тот факт, что по итогам 2016 года в России выросла численность населения, проживающего за чертой бедности: до 19,8 миллионов человек, что составляет 13,5 % всего населения страны. С 2012 года этот показатель вырос на 4,4 миллиона человек.

Напомним, в марте сибирские программисты подсчитали покупательскую способность жителей регионов России по «индексу шаурмы». Среди аутсайдеров оказалась Новосибирская область, жителям которой не хватает денег даже на одну ежедневную шаурму.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 мая, 15:00 • интервью

Испуганный журналист способен на любую неадекватность

Виктор Юкечев рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, что считается политической деятельностью в работе некоммерческих организаций, признанных «иноагентами», и какие аргументы будут использованы в очередном судебном заседании.

Условия великих дел

 4 мая, 07:00 • колонка
Елена Евгеньева
IT-аналитик
 12 апреля, 15:15 • интервью

Богатство от слова «Бог»

Корреспондент Сиб.фм поговорил с основателем «Академии Финансового Моделирования» Натальей Ождихиной о том, какую программу в нас заложили родители, где взять финансовую грамотность и почему богатство — это смерть.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
присоединяйтесь!
    