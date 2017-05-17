 

Красноярская пятиклассница по неизвестной причине скончалась на территории школы

 17 мая, 17:14
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Красноярская пятиклассница по неизвестной причине скончалась на территории школы
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы изучают обстоятельства гибели 11-летней пятиклассницы в Красноярске, которая скончалась на территории школы, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения регионального Следкома.

Трагедия произошла 16 мая около 17 часов, на записях видеокамер наблюдения, изъятых следствием, видно, что девочка вместе с подругами вышла из здания школы № 149 и направилась к беговой дорожке, где через несколько минут упала и скончалась.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки могла наступить в результате какого-либо заболевания. По факту гибели ребёнка Следкомом проводится проверка.

Напомним, что в начале мая в городе Новоалтайске Алтайского края восьмилетний мальчик умер во время тренировки по спортивному единоборству. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть юного спортсмена наступила в результате внезапно наступившей сердечной недостаточности.

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