 

Правительство Новосибирской области изменило условия мусорной концессии

 17 мая, 19:39
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Правительство Новосибирской области изменило условия мусорной концессии
Фото Григория Крониха

Власти Новосибирской области снизили объём гарантированных поставок мусора на территории мусоросортировочных комплексов (МСК) и полигонов для твёрдых отходов (ПТО) под Новосибирском на девять процентов, один из полигонов планируется разместить в районе памятника природы «Долина реки Издревая», рассказал журналистам 17 мая заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Правительство Новосибирской области одобрило два новых пункта к концессионному соглашению по поводу строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов для твёрдых отходов «Раздольное» и «Верх-Тула». Согласно новому соглашению, объём гарантированных поставок мусора на два полигона снизился с 800 тысяч до 728 тысяч тонн.

Сергей Сёмка отметил, что с министерства ЖКХ и энергетики снимаются обязательства в отношении функционирования мусоросортировочного комплекса и полигона для твердых бытовых отходов.

«Исключаются из действующего концессионного соглашения обязательства взятые на себя министерством ЖКХ и энергетики, где говорится о возмещении недополученных доходов концессионеров, в случае изменения федерального законодательства», — сообщил журналистам Сергей Сёмка.

Правительсво снимает с себя ответственность за третьих лиц, которых концессионеры могут привлекать для реализации соглашения.

Напомним, что в 2017 году прошёл ряд пикетов и митингов против строительства мусорного полигона в районе памятника природы «Долина реки Издревая». В марте 2017 года Ространснадзор признал незаконным строительство мусорного полигона в Раздольном. В апреле 2017 года компания-строитель представила проект мусорных полигонов и пообещала не загрязнять реку.

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