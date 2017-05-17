Приставы потребовали от жительницы Иркутска алименты на чужого ребёнка

Судебные приставы потребовали от жительницы Иркутска алименты на 10-летнего ребёнка, потому что она была записана в свидетельстве о рождении как мать, но у женщины никогда не было детей, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

Судебные приставы потребовали от жительницы Иркутска алименты на содержание 10-летнего ребёнка: сумма долга составила более 100 тысяч рублей. Женщина отказалась платить, заявив, что у неё нет детей. С иском об оспаривании материнства и освобождении от уплаты алиментов.

Суд удовлетворил иск, поскольку истица предоставила данные экспертизы ДНК, которые подтвердили, что она не является биологической матерью ребёнка.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что при рождении девочки данные о матери были записаны со слов рожавшей женщины. Осталось неизвестным, кто указал имя истицы в графе «мать» в документах новорождённой.

Суд признал, что женщина не должна ничего ребёнку.

Напомним, что в мае 2017 года суд приговорил жительницу Забайкальского края к 10 месяцам исправительных работ за долг по алиментам перед несовершеннолетним сыном.